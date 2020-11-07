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Минцифры готовит проекты для привлечения инвестиций

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство цифровой трансформации уже нарабатывает проекты для привлечения инвестиций в Украину. 30 приоритетных проектов будут в основе долгосрочной стратегии.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.

Минцифры готовит проекты и изменения, направленные на привлечение инвестиций и благоприятный бизнес-климат - Дия City, э-Резидентство.

"Минцифры готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину. Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долларов", - написал он.

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Напомним, правительство вчера представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.

Также Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года.

Вместе с тем, Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства.

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