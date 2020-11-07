Министерство цифровой трансформации уже нарабатывает проекты для привлечения инвестиций в Украину. 30 приоритетных проектов будут в основе долгосрочной стратегии.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал на своей странице в Facebook.
Минцифры готовит проекты и изменения, направленные на привлечение инвестиций и благоприятный бизнес-климат - Дия City, э-Резидентство.
"Минцифры готовит проекты для привлечения инвестиций в Украину. Инвестиционный потенциал Украины оценивается в 63 млрд долларов", - написал он.
Напомним, правительство вчера представило результаты экономического аудита государства. Названы основные показатели.
Также Кабинет министров определил 30 приоритетных направлений, которые лягут в основу экономической стратегии Украины до 2030 года.
Вместе с тем, Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства.