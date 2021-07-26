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Минцифры заплатит 1 млн гривен за взлом "Дії": кто сможет принять участие

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Киев, Понедельник 26 июля 2021 14:47
Минцифры заплатит 1 млн гривен за взлом "Дії": кто сможет принять участие Фото: Минцифры заплатит 1 млн гривен за взлом " действия "(Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти "Дії" для всех желающих. За найденные уязвимости в приложении победитель конкурса получит 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

По информации ведомства, участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду.

Как отмечают в министерстве, приоритетом этого этапа является тестирование "Дія.Підпису".

Указано, что завтра, 27 июля министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти, во время которого расскажет все детали и подробности конкурса.

Известно, что в новом этапе багбаунти участие смогут принять все желающие независимо от опыта и квалификации.

Напомним, в прошлом году Министерство цифровой трансформации запускало багбаунти приложения "Дія", тогда полсотни "белых" хакеров со всего мира искали уязвимости и ошибки в приложении.

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