Мінцифри заплатить 1 млн гривень за злом "Дії": хто зможе взяти участь
Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті "Дії" для всіх охочих. За знайдені вразливості у додатку переможець конкурсу отримає 1 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
За інформацією відомства, учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду.
Як зазначають у міністерстві, пріоритетом цього етапу є тестування "Дія.Підпису".
Вказано, що завтра, 27 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті, під час якого розповість всі деталі та подробиці конкурсу.
Відомо, що у новому етапі багбаунті участь зможуть взяти всі бажаючі незалежно від досвіду та кваліфікації.
Нагадаємо, минулого року Міністерство цифрової трансформації запускало багбаунті додатку "Дія", тоді півсотні "білих" хакерів з усього світу шукали уразливості та помилки в додатку.