Мінцифри: послуги у "Дії" за підсумками 2022 року заощадять Україні 48 млрд гривень

"16,3 млрд грн - такий сумарний економічний та антикорупційний ефект лише від електронних послуг в Дії у 2020-2021 роках. А прогноз, за підсумками 2022 року, становить на рівні 48 млрд грн", - йдеться у публікації.

Чиновник також розповів про конкретні кейси Мінцифри.

Зокрема - ліквідація корупції завдяки переведенню кожної сфери в онлайн, пояснює Федоров.

"Важливий приклад - цифровізація сфери будівництва. Раніше за оформлення документів на будівництво громадяни та бізнес були вимушені платити великі хабарі. Зараз - все прозоро у кілька кліків на порталі Дія та сайті e-construction", - пише він.

У результаті завдяки впровадженню Єдиної державної електронної системи вдалося заощадити державі 3 мільярди гривень на рік.

Запуск електронних лікарняних дозволили заощадити 4 мільярди гривень щорічно, оскільки раніше, до диджиталізації е-лікарняних, щороку за листками непрацездатності з держбюджету виплачувалось понад 18 мільярдів гривень, і "частина коштів йшла на куплені в інтернеті довідки".

"За даними Мінфіну, до 10% всіх соціальних виплат - неефективні. На соціальну сферу щорічно витрачається найбільше коштів - понад 700 млрд грн, які складно відстежити. Це - субсидії, пенсійні виплати та інше. Запуск Єдиної інформаційної системи соціальної сфери дозволить заощадити бюджету до 11 млрд грн щороку", - навів міністр наступний приклад та додав, що робота над цим ще ведеться.