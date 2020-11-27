Минтранс под видом заботы об экологии делает все для защиты коррупции, - АМАУ

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Министерство инфраструктуры Украины закрывает глаза на существующие проблемы в портах и многими из своих действий способствует развитию там коррупции.

Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации морских агентств Украины Ксения Пидручна в Facebook.

"Вчера у причала в Александровке тонуло судно "Аметист". Тонуло оно не в первый раз, просто сейчас новость "предательски" попала в СМИ. Тонуло оно, потому что, по имеющейся информации, владельцы судна (Морская поисково-спасательная служба - МПСС) вырезали все внутренности на металл - так, на всякий случай. Ибо 10% от корабельного сбора (300 млн грн в год) им мало", - пишет Пидручна.

По ее словам, из судна в акваторию порта выливаются нефтепродукты, а заявления

эоб отсутствии проблем являются ложью.

Тем временем в Госэкоинспекции заявили о необходимости восстановить морские экологические инспекции, расформированные из-за коррупции.

"Министр инфраструктуры делает вид, что ничего не происходит, а на вопрос о финансировании МПСС отвечает, что нельзя "довольствоваться малым", - говорит исполнительный директор Ассоциации.

Пидручна напомнила, что согласно стандартам IAMSAR (международное руководство по спасению и поиску), до создания таких служб нужно провести оценку имеющихся в стране ресурсов и максимально их использовать, без создания дополнительных штатных единиц.

"Тем временем Мининфраструктуры, "всячески заботясь об экологии", опубликовали для общественного обсуждения проект, которым хотят запретить регистрацию под украинским флагом однокорпусных нефтеналивных танкеров. Только регистрацию, а зарегистрированные однокорпусные танкеры будут и дальше эксплуатироваться в нарушение МАРПОЛ-73/78, которая обязала стороны конвенции вывести их из эксплуатации до 2010 года. Ещё Мининфраструктуры считают, что запрет на эксплуатацию (и регистрацию тоже) однокорпусных танкеров-химовозов не нужен, потому что соблюдение МАРПОЛ-73/78 - это не "бизнес-ориентированный подход", - комментирует Пидручна.

По ее словам, под видом заботы об экологии в министерстве делают все возможное и невозможное для защиты коррупции.

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский обвинял Владислава Криклия в том, что он назначил "смотрящего" от олигарха директором порта "Южный".