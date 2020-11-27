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Мінтранс під виглядом турботи про екологію робить все для захисту корупції, - АМАУ

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 16:58
Мінтранс під виглядом турботи про екологію робить все для захисту корупції, - АМАУ
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство інфраструктури України закриває очі на існуючі проблеми в портах і багатьма зі своїх дій сприяє розвитку там корупції.

Про це заявила виконавчий директор Асоціації морських агентств України Ксенія Підручна в Facebook.

"Вчора біля причалу в Олександрівці тонуло судно "Аметист". Тонуло воно не вперше, просто зараз новина "зрадницьки" потрапила в ЗМІ. Тонуло воно, бо, за наявною інформацією, власники судна (Морська пошуково-рятувальна служба - МПРС) вирізали всі нутрощі на метал - так, про всяк випадок. Бо 10% від корабельного збору (300 млн грн на рік) їм мало", - пише Підручна.

За її словами, з судна в акваторію порту виливаються нафтопродукти, а заяви Адміністрації морських портів України про відсутність проблем є брехнею.

Тим часом у Держекоінспекції заявили про необхідність відновити морські екологічні інспекції, розформовані через корупцію.

"Міністр інфраструктури удає, що нічого не відбувається, а на питання про фінансування МПРС відповідає, що не можна "задовольнятися малим", - говорить виконавчий директор Асоціації.

Підручна нагадала, що згідно зі стандартами IAMSAR (міжнародне керівництво по порятунку і пошуку), до створення таких служб потрібно провести оцінку наявних у країні ресурсів і максимально їх використовувати, без створення додаткових штатних одиниць.

"Тим часом Мінінфраструктури, "всіляко дбаючи про екологію", опублікувало для громадського обговорення проект, яким хочуть заборонити реєстрацію під українським прапором однокорпусних нафтоналивних танкерів. Тільки реєстрацію, а зареєстровані однокорпусні танкери будуть і далі експлуатуватися в порушення МАРПОЛ-73/78, яка зобов'язала сторони конвенції вивести їх з експлуатації до 2010 року. Ще Мінінфраструктури вважає, що заборона на експлуатацію (і реєстрацію теж) однокорпусних танкерів-хімовозів не потрібно, а тому що дотримання МАРПОЛ-73/78 - це не "бізнес-орієнтований підхід", - коментує Підручна.

За її словами, під виглядом турботи про екологію в міністерстві роблять все можливе і неможливе для захисту корупції.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олександр Дубинський звинуватив Владислава Криклія в тому, що він призначив "наглядача" від олігарха директором порту "Південний".

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