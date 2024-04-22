У Мінторгівлі США кажуть, що чіп Huawei не такий вже хороший, а отже санкції працюють

Міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що чіп, який працює в телефоні Mate 60 Pro підсанкційної китайської компанії Huawei не такий передовий, як американські чіпи, що демонструє ефективність запроваджених США обмежень.

"Мені це говорить про те, що експортний контроль працює, тому що цей чіп далеко не такий хороший, ... він на роки відстає від того, що ми маємо в Сполучених Штатах. У нас найскладніші напівпровідники у світі. Китай цього не робить", - сказала Раймондо.

Вашингтон багато років намагався позбавити Пекін передових напівпровідникових мікросхем та інструментів, необхідних для їх виготовлення, через побоювання, що вони будуть використані для зміцнення військового потенціалу Китаю.

Huawei була додана до списку санкцій у 2019 році через побоювання, що вона може шпигувати за американцями. Це мало змусити американських постачальників компанії шукати ліцензії, які важко отримати.

Але її постачальники, включаючи Intel, отримали ліцензії на мільярди доларів, щоб продовжувати торгувати з китайською компанією. Презентація Huawei цього місяця свого першого ноутбука з підтримкою штучного інтелекту на базі чіпа Intel викликало обурення серед прихильників жорсткої лінії щодо Китаю.

Коли Раймондо запитали, чи достатньо вона жорстка щодо великого бізнесу, міністр відповіла: "Я вимагаю від компаній відповідальності так само, як і будь-хто інший. Коли я кажу їм, що вони не можуть продавати свої напівпровідники Китаю, їм це не подобається, але я це роблю".

Санкції проти Huawei