В Минсоцполитики пояснили, за какой период учитываются доходы при расчете субсидии

При расчете жилищных субсидий учитываются доходы граждан за два квартала. Для пенсионеров берется один месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

Как отмечается в сообщении, учитываются доходы:

за III-IV кварталы предыдущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона;

за I-II кварталы текущего календарного года - в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона;

за два квартала, которые предшествуют месяцу, который предшествует месяцу обращения за назначением жилищной субсидии, - в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотопительного) сезона.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года.

В случае назначения жилищной субсидии с начала отопительного (неотопительного) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему месяцу, с которого назначается жилищная субсидия.