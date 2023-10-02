В Мінсоцполітики пояснили, як відновити втрачене пенсійне посвідчення

Під час війни в Україні значно більше людей зіштовхується з проблемою пошкодження чи втрати документів. Однак хвилюватись через це не потрібно, адже їх можна відновити. До прикладу оновлене пенсійне посвідчення можна отримати в три способи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Якщо втрачено чи пошкоджено пенсійне посвідчення, пенсіонер може отримати новий документ.

Для цього потрібно подати заяву на виготовлення нового пенсійного посвідчення в зручний для вас спосіб, зокрема зробити це можна, звернувшись:

до сервісного центру тероргану Пенсійного фонду України;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

за допомогою мобільного застосунку “Пенсійний фонд”.

Алгоритм дій при поданні заявки

При особистому зверненні

При особистому зверненні необхідно на місці пред'явити паспорт та заповнити відповідну заяву, до якої додається фото.

При використанні вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

На вебпорталі електронних послуг Фонду заява на виготовлення пенсійного посвідчення міститься у розділі “Щодо пенсійного забезпечення”.

За допомогою застосунку

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку “Пенсійний фонд”, потрібно обрати вкладку “До ПФУ”: розділ “Комунікації до ПФУ” - “Заява на виготовлення пенсійного посвідчення”.

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси Фонду необхідно підготувати скановані копії документів:

паспорта,

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

підпису,

фотографії.

Пенсійне посвідчення буде видано в обраному сервісному центрі Фонду (яке буде зазначено вами в заяві).

"Нагадуємо, що електронне відображення пенсійного посвідчення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення пенсійного посвідченням, має таку ж юридичну силу як і традиційне пенсійне посвідчення", - пояснили в міністерстві.

Нагадаємо, що якщо вам потрібно проконсультуватися з питань, які стосуються призначення та виплати пенсій, житлових субсидій та пільг чи страхових коштів, ви можете скористатися сервісом попереднього онлайн-запису на прийом у пенсійному фонді.

Детальніше про запис на прийом можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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