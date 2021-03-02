Минсоцполитики перечислило деньги на льготы и субсидии за последний месяц

Министерство социальной политики по состоянию на по состоянию на 2 марта профинансировало региональные органы социальной защиты населения. Средства поступили для выплаты льгот и жилищных субсидий за февраль 2021 года в наличной форме.

Как отмечается в сообщении, органы социальной защиты населения в ближайшее время направят соответствующие средства на счета получателей, открытые в учреждениях уполномоченных банков или выплатные объекты АО "Укрпочта".

Напомним, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине жилищную субсидию получали более 3,1 млн домохозяйств. Еще почти 1,8 млн семей пользовались льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Льготники получают скидку на уплату жилищно-коммунальных услуг от 25 до 100 процентов в зависимости от категории (лица с инвалидностью вследствие войны, участники боевых действий, участники войны, чернобыльцы, дети войны и тому подобное).

Как сообщало РБК-Украина, в государственном бюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.