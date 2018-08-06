В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как отмечается, сейчас в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев.

"По состоянию на 6 августа 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 516 237 переселенцев", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины усилил социальную защиту и права внутренних переселенцев.

Кроме того, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин предлагает урегулировать вопрос обеспечения жильем военнослужащих, которые ранее проживали на оккупированных территориях. В настоящее время законодательством не урегулирован вопрос обеспечения жильем и пребывания на квартирном учете некоторых категорий военнослужащих, внутренне перемещенных лиц, освобожденных с военной службы, которые прибыли из временно оккупированных Крыма и районов Донбасса.