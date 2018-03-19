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У Мінсоцполітики назвали кількість зареєстрованих переселенців з Донбасу та Криму

НовиниСуспільство    19.03.2018 - 23:15
Фото: переселенці із Донбасу (UNDPUkraine)
Фото: переселенці із Донбасу (UNDPUkraine)

В Україні взято на облік 1 490 833 переселенці

Кількість зареєстрованих переселенців з Донбасу та Криму станом на 19 березня 2018 року становить 1 490 833 осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики України.

"Станом на 19 березня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 490 833 переселенці або 1 216 164 сім’ї з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 5 березня 2018 року в Україні було взято на облік 1 489 659 переселенців або 1 215 068 сімей з Донбасу і Криму.

Зазначимо, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, наразі пенсійні виплати в Україні отримують 530 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Міністр зазначив, що згідно з чинним законодавством, відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. При цьому громадянам виплачують всю заборгованість, як тільки території, на яких вони проживають, повертаються під контроль України. 

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Теги: Донбас, Крим, переселенцы, Міністерство соціальної політики
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