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В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

НовостиОбщество    09.07.2018 - 22:39
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По состоянию на 9 июля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 515 128 переселенцев или 1 241 657 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 25 июня 2018 года было взято на учет 1 512 755 переселенцев из Донбасса и Крыма (1 236 770 семей).

Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на подконтрольной правительству Украины территории.

На сезонные работы за границу выезжают до 9 млн украинцев ежегодно, - Рева Общинам обещают спецавтобусы за введение службы перевозок людей на колясках
Теги публикации: переселенцы, внутренне перемещенные лица, Министерство социальной политики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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