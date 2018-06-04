В Минсоцполитики назвали число официально зарегистрированных переселенцев

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн переселенцев

В Министерстве социальной политики Украины назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"По состоянию на 4 июня 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 509 340 переселенцев или 1 233 540 семей из Донбасса и Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 29 мая 2018 года было взято на учет 1 508 413 переселенцев из Донбасса и Крыма (1 232 758 семей).

Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на подконтрольной правительству Украины территории.