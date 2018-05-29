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У Мінсоцполітики назвали число офіційно зареєстрованих переселенців

НовиниСуспільство    29.05.2018 - 22:44
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні зареєстровано понад 1,5 млн переселенців

У Міністерстві соціальної політики України назвали число зареєстрованих переселенців з Криму і Донбасу. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

"Станом на 29 травня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 508 413  переселенців або 1 232 758 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні станом на 21 травня 2018 року було  взято на облік 1 506 476  переселенців з Донбасу і Криму (1 231 136 сімей).

Зазначимо, раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що переселенцям з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей потрібно видавати кошти для придбання житла на території України.

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Теги публікації: переселенцы, внутренне перемещенные лица, Міністерство соціальної політики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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