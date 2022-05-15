Минсоцполитики: более миллиона внутренних переселенцев получили 5,8 млрд гривен финпомощи

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получили от государства более 5,8 миллиарда гривен финансовой помощи. Такие выплаты были распределены на свыше миллиона переселенцев, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова чиновника в интервью УНИАН .

"По состоянию на 11 мая уже более миллиона внутренних переселенцев получили более 5,8 млрд гривен финансовой помощи", - отметила министр.

Лазебная рассказала, что ВПЛ по новому месту нахождения могут рассчитывать на все 35 видов социальной помощи, которые предусмотрены законодательством. Сюда входит помощь на проживание гражданам, которые покинули свои дома из-за активных боевых действий, выехали с оккупированных территорий, а также чье жилье было разрушено.

"Она предоставляется в размере 3 000 гривен - для лиц с инвалидностью и детей, и 2 000 гривен - для всех других лиц", - уточнила чиновник.

Она обратила внимание, что полученное пособие на проживание не учитывается при исчислении совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи и не облагается налогом на доходы физических лиц.

"Из-за большого количества перемещаемых людей были задержки с регистрацией внутренне перемещенных лиц. Мы расширили каналы для регистрации: подключили общины и ЦНАП, а с 19 апреля появилась возможность зарегистрироваться через "Дию". Эти меры уменьшили очереди", - рассказала глава Минсоцполитики.

Лазебная уточнила, что министерство продолжает начислять и финансировать в полном объеме пособия, льготы и субсидии в полном объеме гражданам, которые оказались во временной оккупации.

Так, министерство проводит начисления и выплаты людям из этих регионов централизованно, перечисляет средства в Ощадбанк, который стал операционным центром, а он уже направляет самим гражданам.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на сегодня 2,8 млн человек зарегистрировались как внутренне перемещенные лица после введения военного положения.