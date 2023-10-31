У Мінсоцполітики хочуть замінити соцвиплати особам з інвалідністю: про що йде мова

В Україні хочуть змінити пріоритети в підтримці людей з інвалідністю. Зокрема, надати їм більше економічної самостійності замість звичайних соцвиплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики України Оксану Жолнович в ефірі "Укрінформ: Вечірній стрім" .

За словами Жолнович, через війну кількість людей з інвалідністю буде стрімко зростати. Тому держава повинна змінювати напрямок своєї допомоги таким людям.

"Треба порушувати питання: чи всі види соціальної підтримки ми маємо зберігати на колишньому рівні? Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, помешкання й робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати у трудових правах?" - зазначила міністр.

На її думку, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, яке необхідно облаштувати з урахуванням всіх потреб особи з інвалідністю.

"Вважаю, краще замість мізерної виплати надати людині якісну соціальну послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше", - наголосила Жолнович.

Вона також додала, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.

Пенсія по інвалідності військовим

Нагадаємо, військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсії військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.