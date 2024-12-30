У Білорусі заборонили Санта-Клауса та Jingle Bells на шкільних святах
У мінських школах заборонили використовувати образ Санта-Клауса, англомовні пісні та західний стиль прикрас на новорічних і різдвяних святах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroradio.Fm.
У школах Мінська заборонили Санта-Клауса і англомовні пісні на святах
Класним керівникам мінських шкіл надійшло розпорядження від міської влади з вимогою не використовувати образ Санта-Клауса та англомовні різдвяні пісні під час святкових заходів.
Згідно з текстом повідомлення, відтепер на шкільних ранках, музичних подіях та корпоративних святах заборонено виконувати популярні пісні на кшталт Jingle Bells, а також прикрашати приміщення за зразком західної культури. Замість цього вчителі повинні зробити акцент на "білоруських традиціях" і використовувати своїх "відомих персонажів".
Шкільним вчителям рекомендовано зосередитися на білоруських традиціях і казкових персонажах. Однак конкретних пояснень щодо того, які саме традиції або персонажі маються на увазі, не надано.
Окрім святкових заходів у школах, під контроль потрапили також виїзні заходи, екскурсії та новорічні програми за межами закладів освіти. Усі такі події повинні бути узгоджені з адміністрацією школи або безпосередньо з директором.
Нагадаємо, що у Білорусі вчителю школи міста Сморгонь дали півтора року в'язниці суворого режиму. Його засудили за показ відеоролика з критикою режиму Лукашенка.
Згідно з обвинувальним актом, відео нібито містить заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить президента.