Минские каникулы: начнут ли у Зеленского прямые переговоры с ОРДЛО

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе отныне работает в онлайн-режиме. Заседания в Минске в ближайшем будущем не предусмотрены из-за угрозы коронавируса. Когда Украина, Россия и ОБСЕ снова сядут за реальный стол переговоров – предсказать сложно.

Таким образом отсрочено и создание Консультативного совета при ТКГ. По задумке там должны встретиться жители неподконтрольных территорий с теми, кто за годы войны вынужден был покинуть оккупированный Донбасс. По крайней мере так звучит официальная позиция украинских переговорщиков.

Важный нюанс: протокол, подписанный в Минске две недели назад, предусматривал консультации с Германией, Францией и ОБСЕ перед созданием новой структуры в рамках ТКГ. По словам вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова, они все еще продолжаются. Официально на высоком уровне европейцы эту идею пока никак не комментировали.

Слово Ермака

В среду, 11 марта, глава Офиса президента Андрей Ермак поставил свою визу на новом минском протоколе. Правда, широкая аудитория узнала об этом только два дня спустя благодаря журналистам, которые опубликовали документ. Переговорщики в Минске зафиксировали обязательства по обмену удерживаемыми лицами, разведению сил на Донбассе и открытию новых КПВВ.

Однако значительный резонанс вызвал последний пункт: создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО в рамках ТКГ. То, что на Банковой расценили как победу неформальной дипломатии Ермака, патриотическая общественность назвала "государственной изменой". Боевики подлили масла в огонь, поспешив объявить, что с 25 марта Украина начнет с ними прямые переговоры.

Эта новость не осталась незамеченной даже на фоне сводок "коронавирусного фронта". Отдельные украинские политики заявили, что власть воспользовалась паникой из-за пандемии COVID-19, чтобы снять с России ответственность за агрессию и "продать народу капитуляцию как образ мира".

Более того, минская инициатива вызвала если не раскол, то кризис внутри президентской фракции. Свыше полусотни народных депутатов от "Слуги народа" призвали Владимира Зеленского повлиять на представителей Украины в ТКГ.

"Не допустить реализации обнародованных решений по созданию Консультативной группы в способах и формах, которые не находят поддержку народа Украины, противоречат действующему законодательству государства и национальным интересам”, – говорится в открытом обращении.

Ермак был вынужден выйти и объясниться вначале на брифинге, а потом и на встрече с "бунтовщиками" в монобольшинстве. По итогу замглавы фракции Евгения Кравчук написала, что депутаты обсудили все вопросы и зафиксировали разногласия.

"Руководитель Офиса Президента выслушал опасения и заверил, что красные линии перейдены не будут. Стороной переговоров была и остается Российская Федерация. С главарями боевиков переговоры никто не ведет и вести не собирается", – уточнила она.

На Банковой депутатам рассказали, что вынуждены следовать минским соглашениям, которые подписала еще прошлая власть. Мол, западные партнеры четко дали понять, что от этого зависит судьба санкций против РФ и поддержка в конфликте на Донбассе. Сейчас речь может идти только о порядке выполнения договоренностей, достигнутых в феврале 2015 года.

Минские соглашения прямо говорят, что конституционная реформа в части децентрализации должна быть согласована с представителями ОРДЛО, как и вопрос местных выборов. При этом конкретные люди или их должности в документе не указаны.

Ермак убеждал "Слугу народа", что Консультативный совет – это возможность убрать монополию боевиков на представительство ОРДЛО в Минске. Эту идею Банковая продвигает еще с августа прошлого года.

"В международно-правовом плане ничего по сути не меняется. Остается минский процесс, который длится годами. Украина не ведет переговоров с ОРДЛО, как и не вела раньше. Но мы получаем преимущество за счет включения в процесс тех украинцев Донбасса, которые выбрали путь остаться с Украиной – даже ценой переезда из родных городов и сел", – отметила Кравчук.

В Консультативный совет должны войти по 10 жителей ОРДЛО и тех, кто выехал на подконтрольную территорию. Обязательное условие украинской стороны – никаких боевиков. При этом любое решение этого совета должно пройти через политическую подгруппу в Минске, а потом ТКГ на уровне представителей. Окончательное согласование стратегических вопросов остается за "нормандской четверкой".

Вынужденная пауза

Собеседники РБК-Украина в окружении президента на фоне скандала с Консультативным советом объяснили, что он не будет создан, если украинское общество не поддержит такой шаг.

"У нас есть время до конца года, чтобы прийти к мирному решению по Донбассу. Если нет, то Зеленский четко дал понять, что не собирается тратить пять лет на разговоры без действий. Значит поставим вопрос на паузу", – отметил один из них.

Широкая кампания против минской инициативы не утихала вплоть до 25 марта. Именно этот день обозначен в протоколе как дата возможного запуска новой структуры. Под Офисом президента, несмотря на карантин, прошла акция протеста, потом она переместилась в соцсети. Известные жители Донбасса записали обращение к Зеленскому с призывом "Не делайте этого!".

"Достигнутые недавно в Минске договоренности в части прямых переговоров с боевиками через т.н. "консультативный совет" – это большая политическая ошибка. Не только потому, что наделяет субъектностью тех, кто ими не есть, и делает из России наблюдателя, а не врага. Но и потому, что, если это произойдет, то страдания, через которые прошли пленные и тысячи моих земляков, будут напрасны", – сказал освобожденный из плена журналист Станислав Асеев.

В парламенте появилось постановление, которое должно заблокировать создание Консультативной группы. Его внесли преимущественно депутаты "Голоса" и "Европейской солидарности". Правда, по словам источника РБК-Украина в монобольшинстве, документ на внеочередном заседании Рады рассматривать не планируют.

На днях позицию власти по этому вопросу еще раз выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что речь идет только о проекте решения и разговаривать Украина намерена только со своими гражданами по обе стороны линии соприкосновения, но не представителями боевиков.

"Принципиальная модель остается той же: есть государство-агрессор – Российская Федерация, есть жертва агрессии – Украина, есть ОБСЕ в ТКГ между ними. И Франция и Германия в "нормандском формате" между ними", – рассказал глава МИД в одном из интервью.

Потенциально конфликтная ситуация пока поставлена на паузу из-за пандемии коронавируса. Вице-премьер-министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что ТКГ перешла на работу в онлайн режим, так что подписать новый документ в Минске невозможно даже физически.

"Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они, на сегодняшний день, продолжаются", – добавил он.

При этом другая активность переговорщиков пока также не привела к желаемому результату. Стороны не могут согласовать участки разведения сил на Донбассе, а открытие новых КПВВ пока не актуально, потому как в рамках карантина линия разграничения была закрыта. Подгруппы ТКГ будут работать до четверга включительно.

Основное направление работы Андрея Ермака по мирным переговорам – возвращение украинцев из заключения так называемых "Л/ДНР". Однако и тут COVID-19 внес свои коррективы. Подтвердить списки на обмен должен Международный комитет Красного Креста.

На прошлой встрече в Минске стороны под протокол договорились, что сотрудники Красного Креста получат беспрепятственный доступ к удерживаемым лицам. Однако в ОРДЛО провести верификацию так и не удалось. "Доступ пока не получен, но мы очень надеемся, что он будет предоставлен в ближайшем будущем", – объяснил изданию спикер МККК Александр Власенко.

Тем временем боевые действия на востоке Украины не утихают. Невзирая на угрозу, которая нависла над всем миром, Россия не останавливает агрессию на Донбассе. В этих условиях только Кремль может принудить боевиков соблюдать мирные договоренности. Вместо этого РФ открыла границу для всего населения ОРДЛО. Официально: "руководствуясь принципами гуманности", на деле же – продолжая свою агрессивную политику.