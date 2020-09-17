Мінські домовленості підтверджують статус РФ як сторони конфлікту на Донбасі, - Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо відсутності прогресу у виконанні мінських угод. Кулеба нагадав, що мінські домовленості, підписані РФ у 2014 році, підтверджують її статус як сторони конфлікту.

Про це глава українського МЗС написав в своєму Facebook.

Він зазначив, що в Москві намагаються вкотре запустити "заїжджену платівку", що Росії на Донбасі немає і що Україна не хоче виконувати Мінські домовленості.

"Мені особливо прикро читати ці слова міністра Лаврова саме зараз, коли Україна докладає як ніколи багато зусиль саме для того, щоб врегулювати конфлікт, принести мир, деокупувати свої території", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що за час війни на Донбасі Росія:

нафарширувала ОРДЛО зразками російського озброєння, зокрема найновіших та експериментальних, які використовують на українській землі як на армійському полігоні;здійснювала артилерійські обстріли української території з території Російської Федерації та залучала регулярні підрозділів російської армії до військових дій в Україні;

збила пасажирський авіалайнер MH17 з російської установки "Бук";

запровадила російський рубль, який охопив усі сфери життя на непідконтрольних територіях;

нав’язує російські паспорти українцям, які мешкають в окупації;

запровадила російські освітні програми, які промивають мізки дітям наших співвітчизників;

створила російське податкове поле та багато інших речей, які з наполегливістю, що заслуговує на краще застосування, насаджуються Москвою на тимчасово окупованих територіях українського Донбасу;

захопила в 2017 році промислові підприємства та банально розграбувала і вивезла промислові потужності колись величних індустріальних гігантів Донбасу;

вивела свій персонал зі Спільного центру контролю і координації, поставивши під загрозу практичне забезпечення режиму припинення вогню;

блокує виконання вже досягнутих в рамках ТКГ домовленостей щодо нових ділянок розмінування та розведення сил і засобів, а також звільнення утримуваних осіб;

створює системні перешкоди для СММ ОБСЄ та міжнародних гуманітарних організацій, зокрема МКЧХ, для виконання своїх мандатів у зоні конфлікту;

використовує у процесі мирного врегулювання мову відвертих погроз та неприхованого шантажу.￼

Раніше Лавров заявив, що прогресу у виконанні мінських угод навряд чи з'явиться при нинішньому керівництві України. А саме при президентові Володимирові Зеленському.

РБК-Україна писало, що російська сторона на засіданні ТКГ наполягає, що постанову про місцеві вибори не відповідає мінськими угодами.