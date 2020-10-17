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В Минске сегодня задержали журналистов, их отвезли в СИЗО

Минск, Суббота 17 октября 2020 19:13
В Минске сегодня задержали журналистов, их отвезли в СИЗО
Фото: белорусская милиция (tut.by)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время сегодняшних акций протеста в Минске силовики задержали трех журналистов Onliner, TUT.by и "БелаПАН". Журналистов отвезли в следственный изолятор на Окрестина.

Об этом сообщает белорусское агентство TUT.by.

Сначала в милиции Минска утверждали, что журналистов никто не задерживал, а только привезли в участок для проверки документов. Через некоторое время стало известно, что против них начали административный процесс.

После 18:00 адвокат одного из задержанных рассказал, что на двух журналистов составили админпротоколы по двум статьям: нарушение порядка проведения акций и неповиновение законному требованию должностного лица.

Всех троих задержанных журналистов после 18:20 вывезли из отделения милиции. Пресс-секретарь белорусского Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова заявляла, что, вероятнее всего, журналистов отвезут на Окрестина, где они будут ждать заседания суда.

Напомним, сегодня в Минске протестовали студенты. Во время студенческой акции протеста силовики задержали как минимум 10 человек. Тогда же стало известно и о задержании журналистов.

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