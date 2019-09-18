В Минске начались встречи рабочих подгрупп в рамках ТКГ

В Минске (Беларусь) в рамках заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе начались встречи рабочих подгрупп. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

Сообщается, что с 11:00 в белорусской столице проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Заседания традиционно проходят в президент-отеле.

Напомним, ранее представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук сообщила, что на переговорах контактной группы обсудят вопросы пенсий жителями временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, ключевыми вопросами встречи в Минске будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц.

Отметим, ранее также сообщалось, что глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает "формулу Штайнмайера" наиболее уместной для выполнения минских договоренностей. Формула подразумевает особый статус Донбасса за честные выборы по стандартам ОБСЕ.