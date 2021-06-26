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В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России

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Минск, Суббота 26 июня 2021 23:04
В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России Фото: На месте ДТП работает саперно-пиротехническая группа. (УГАИ ГУВД Мингорисполкома)
Автор: Даша Харченко

В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России. Он перелез через забор и оказался на территории.

Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.

На месте ДТП работает, в том числе, саперно-пиротехническая группа.

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