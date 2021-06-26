В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России

В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России. Он перелез через забор и оказался на территории.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летний мужчина на автомобиле «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.



Отмечается, что он находился в состоянии наркотического опьянения. pic.twitter.com/Datvuzlata — TUT.BY (@tutby) June 26, 2021

35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.

На месте ДТП работает, в том числе, саперно-пиротехническая группа.