У Мінську чоловік на автомобілі штурмував посольство Росії
Фото: на місці ДТП працює саперно-піротехнічна група. (УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому)
У Мінську чоловік на автомобілі на повному ходу в'їхав у ворота посольства Росії. Він переліз через паркан і опинився на території.
Про це повідомляє УДАІ ГУВС Мінміськвиконкому.
35-річний чоловік на автомобілі Ford на повному ходу в'їхав у ворота посольства, вибіг з машини і переліз через паркан на територію представництва.
"Там він був затриманий. За попередньою інформацією, порушник під час події перебував у стані наркотичного сп'яніння", - зазначили в УДАІ.
На місці ДТП працює, в тому числі саперно-піротехнічна група.