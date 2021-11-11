В Минске детей готовят к агитации. Польша ожидает очередной поток нелегалов из Беларуси

В центре Минска собирают большую группу мигрантов, которая будет направлена к границам Польши и Литвы. Среди толпы также есть дети с транспарантами, которых готовят к агитации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря министра координатора спецслужб Польши Станислава Жарина в Twitter.

"В Минске собирается все больше групп мигрантов, которых, вероятно, отправят на Запад, в Польшу или Литву...Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается...",- написал Жарин.

По его словам, мигрантам в мессенджерах раздают указания относительно дальнейших действий.

"Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность. "Общение на иностранных языках - огромное преимущество", - рассказал Жарин.

W Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów, którzy zapewne będą transportowani na Zachód, w kierunku Polski lub Litwy.



Szlak migracyjny wciąż jest zasilany ludźmi. pic.twitter.com/8I5SZAqTaC — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021

Wśród migrantów, którzy grupują się obecnie w Mińsku, znajdują się dzieci przygotowywane do działań propagandowych.



Zgodnie z instrukcjami dla migrantów, o których pisałem wcześniej, dzieciom wręczane są transparenty.



Gra emocjami trwa... pic.twitter.com/9JkwEq0mWZ — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021