В Минске детей готовят к агитации. Польша ожидает очередной поток нелегалов из Беларуси
В центре Минска собирают большую группу мигрантов, которая будет направлена к границам Польши и Литвы. Среди толпы также есть дети с транспарантами, которых готовят к агитации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря министра координатора спецслужб Польши Станислава Жарина в Twitter.
"В Минске собирается все больше групп мигрантов, которых, вероятно, отправят на Запад, в Польшу или Литву...Среди мигрантов, которые сейчас группируются в Минске, есть дети, которых готовят к агитационной деятельности. По инструкции для мигрантов, детям выдаются транспаранты. Игра эмоций продолжается...",- написал Жарин.
По его словам, мигрантам в мессенджерах раздают указания относительно дальнейших действий.
"Дальнейшие инструкции для мигрантов: "Раздайте детям транспаранты, напишите лозунги по гуманитарным вопросам". Если какие-то дети знают хотя бы слово на английском языке, их включают в пропагандистскую деятельность. "Общение на иностранных языках - огромное преимущество", - рассказал Жарин.
W Mińsku gromadzą się kolejne grupy migrantów, którzy zapewne będą transportowani na Zachód, w kierunku Polski lub Litwy.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021
Szlak migracyjny wciąż jest zasilany ludźmi. pic.twitter.com/8I5SZAqTaC
Wśród migrantów, którzy grupują się obecnie w Mińsku, znajdują się dzieci przygotowywane do działań propagandowych.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021
Zgodnie z instrukcjami dla migrantów, o których pisałem wcześniej, dzieciom wręczane są transparenty.
Gra emocjami trwa... pic.twitter.com/9JkwEq0mWZ
Dziś migranci koczujący przy granicy RP skupiają się na akcji propagandowej. Kluczową rolę pełnią dzieci.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 11, 2021
Gra emocjami prowadzona jest pod kontrolą białoruskich służb.
1/5 pic.twitter.com/qyCGuNj6kr
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию с мигрантами на границе "войной нового типа". А граждане и СМИ являются в ней "боеприпасами".
Отметим, сегодня в Польше заявили о первой смерти в лагере мигрантов на границе с Беларусью.