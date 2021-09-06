UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам, - Резников

Автор: Анна Полисученко

Минские переговоры нужно сохранять даже после привлечения США. Это заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией", - заявил Алексей Резников.

Он считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другого площадки до сих пор нет.

"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно хранить. Любые переговоры нужно сохранять", - сообщил он.

Напомним, что ранее Алексей Резников заявлял, что минские переговоры - это мертвая история.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минские соглашения