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В Мінрозвитку пообіцяли не підвищувати тариф на вантажні перевезення без громадських слухань

Четвер 09 січня 2025 20:48
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В Мінрозвитку пообіцяли не підвищувати тариф на вантажні перевезення без громадських слухань Фото: в Мінрозвитку пообіцяли не підвищувати тариф на вантажні перевезення без громадських слухань (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство розвитку громад та територій України повідомило, що оприлюднить наказ щодо зміни тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці для громадського обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь міністерства на журналістський запит.

"Повідомляємо, що у разі розроблення Міністерством проєкту наказу щодо зміни тарифів на залізничні перевезення вантажів, його буде оприлюднено для громадського обговорення на офіційному вебсайті Міністерства в установленому законодавством порядку", - сказано у листі.

Нагадаємо, наприкінці минулого наглядова рада УЗ погодила підвищення вантажних тарифів на 37%. Надалі ці пропозиції були направлені для розгляду Тарифній раді при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Як відомо, бізнес-асоціації та великі виробництва виступили проти підвищення тарифу на перевезення. Так, завод АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про небезпеку закриття заводу та звільнення працівників.

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