У Мінреінтеграції немає єдиної позиції щодо примусово отриманого паспорту РФ на ТОТ

"Однозначно можна сказати одне - це не кримінальний злочин і він не буде переслідуватися за законом", - йдеться у матеріалі.

Луньова зазначила, що єдиної позиції в Мінреінтеграції досі немає. Наприклад, омбудсмен із захисту прав людини Дмитро Лубінець періодично заявляє про те, що українці не несуть відповідальності за те, що їх змусили зробити окупанти. Він заявляв, що мешканці ТОТ, які під тиском окупаційної влади отримали паспорти РФ, зберігають статус громадян України і до відповідальності за подібний примус нести не будуть після звільнення від загарбників.

Однак віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук та підконтрольне їй Міністерство з питань реінтеграції ТОТ коментують примусову паспортизацію окупантів по-різному.

Наприклад, у середині минулого місяця на сторінці відомства у Facebook з'явився допис про те, що росіяни експропріюють майно українців в окупації, якщо в них немає паспортів РФ. Попри очевидну критику дій окупантів, міністерство дало зрозуміти що незаконна "націоналізація" загарбниками житла українського громадянина не буде виправданням, якщо він отримав паспорт РФ заради збереження дому.

Також у відомстві заявили, що єдиним виправданням для отримання паспорта РФ є ситуація, коли людина таким чином намагається виїхати на підконтрольну Україні територію або до третіх країн.

"Росія створює умови для того, щоб якомога більше людей інфікувалися "руським миром". Якщо ми граємо за цими правилами, ми слідуємо за цією логікою і сприймаємо нашого громадянина, який взяв паспорт РФ, як інфікованого, це означає, що Росія перемагає", - зазначила Альона Луньова.

РБК-Україна звернулося за коментарем до Мінреінтеграції, але на момент публікації відповіді не отримало.

Примусова паспортизація на ТОТ

З 2014 року після окупації Криму та частин Донецької, Луганської областей, Росія почала незаконно змушувати українських громадян отримувати російські паспорти. Після окупації людям фактично не залишили вибору - українські документи перестали визнавати, і для доступу до медичних, освітніх та соціальних послуг потрібно було отримати російський паспорт.

З 2022 року, після повномасштабного вторгнення, Росія розширила примусову паспортизацію на нові окуповані території. Загарбники створюють нестерпні умови для життя без російського паспорта: обмежують доступ до роботи, пенсій, медицини, освіти та інших базових послуг. Відмова від паспорта РФ може призвести до депортації або інших репресій.

Про те, які нові схеми використовують загарбники з метою посилення примусової та незаконної паспортизації на ТОТ, читайте у статті РБК-Україна.