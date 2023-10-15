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Мінреінтеграції пояснило, як отримати інформацію про людину у полоні

Україна, Неділя 15 жовтня 2023 19:41
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Мінреінтеграції пояснило, як отримати інформацію про людину у полоні Фото: Мінреінтеграції пояснило, як отримати інформацію про людину у полоні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дізнатися інформацію про військовополоненого чи цивільного заручника можна, подавши відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для того, щоб отримати інформацію про військового чи цивільного заручника необхідно надати свої персональні дані та повідомити ПІБ людини, інформація про яку з’ясовується.

Подати таке звернення до Національного інформаційного бюро можна через:

  • чат-боти у Telegram і Viber;
  • електронну пошту: info@nib.gov.ua;
  • Укрпошту або "Нову пошту" на адресу: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б, літ. А2.

Протягом найближчого часу, після заповнення заяви, рідним нададуть інформацію про полоненого, якою володіє НІБ.

Крім того, рідні полонених можуть отримати інформацію в усній формі, зателефонувавши на гарячу лінію за коротким номером 16-48 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Зниклі безвісти

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, російські окупанти масово депортують українців з окупованих територій. Крім того, росіяни беруть в полон наших військових.

При цьому українців закликали не поширювати в соцмережах дані про осіб, що вважаються зниклими безвісти, адже це може їм зашкодити.

Раніше в Мінреінтеграції пояснювали, що робити, якщо близька людина зникла безвісти.

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