В Минрегионе представили фотовыставку знаковых региональных строительных объектов 2020 года

"Сотни локаций по всей стране в начале прошлого года были только чертежами, а сегодня, благодаря вам, стали настоящим украшением городов и общин. Каждый объект, построенный вами - это новая страница будущего состояния, возможностей и развития", - подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Отметим, что каждая область самостоятельно определяла собственные лучшие строительные объекты, а также участников награждения, внесших значительный вклад в развитие Украины в рамках программы "Большая стройка". Во время церемонии были вручены благодарности от премьер-министра, Министерства развития общин и территорий, почетные грамоты и нагрудные знаки.

"Когда вы строите новые стадионы и спортивные площадки - страна инвестирует в будущих чемпионов мира. Когда вы строите современные школы и садики - страна воспитывает крупных ученых. Когда вы строите больницы - страна спасает людей. Я Вам искренне благодарю за то, что вы делаете", - обратился к строителям страны Алексей Чернышов.

К поздравлению присоединились также председатель комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко и его заместитель Елена Шуляк.

Стоит заметить, что в рамках программы "Большая стройка" 2020 года были построены или реконструированы 114 школ, 100 детских садов и 101 спортивный объект.

В то же время в рамках программ "EMERGENCY 2020" и "Сельская медицина" реализовано более 600 проектов медицинской отрасли.