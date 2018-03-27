Минрегион разработал проекты строительства современных амбулаторий в сельской местности

Всего разработано 4 проекта строительства амбулаторий

В рамках реформы сельской медицины Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало типовые проекты современных медицинских амбулаторий для создания сетей первичной медицинской помощи в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Проекты представил заместитель главы Минрегиона Украины Лев Парцхаладзе во время видеосовещания с региональными центрами развития местного самоуправления.

"Наша цель - создать современные условия для предоставления качественных медицинских услуг. Сейчас около 72% действующих амбулаторий и ФАП без водоснабжения. 82% не имеют туалетов. Поэтому надо создавать современные амбулатории, это очень важно", - отметил Парцхаладзе.

По его словам, были разработаны четыре типовых проекта строительства амбулаторий с жильем для врача и без него, генеральные планы этих амбулаторий, а также руководство со всеми рекомендациями: полное описание того, какие должны быть фундаменты, стены, перегородки, пол, требования к внутренней отделке, санитарно-гигиенические требования.

Парцхаладзе подчеркнул, что строительство новой амбулатории является более экономически выгодным, чем ремонт старых и непригодных помещений.

Минрегион также разработал алгоритм поэтапности реализации проекта и подробный план строительства.

Напомним, 28 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".