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Минрегион разработал проекты строительства современных амбулаторий в сельской местности

НовостиПолитика    27.03.2018 - 16:46
Фото: модель современной амбулатории (facebook.com/Vladislav.Odynets)
Фото: модель современной амбулатории (facebook.com/Vladislav.Odynets)

Всего разработано 4 проекта строительства амбулаторий

В рамках реформы сельской медицины Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало типовые проекты современных медицинских амбулаторий для создания сетей первичной медицинской помощи в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Проекты представил заместитель главы Минрегиона Украины Лев Парцхаладзе во время видеосовещания с региональными центрами развития местного самоуправления.

"Наша цель - создать современные условия для предоставления качественных медицинских услуг. Сейчас около 72% действующих амбулаторий и ФАП без водоснабжения. 82% не имеют туалетов. Поэтому надо создавать современные амбулатории, это очень важно", - отметил Парцхаладзе.

По его словам, были разработаны четыре типовых проекта строительства амбулаторий с жильем для врача и без него, генеральные планы этих амбулаторий, а также руководство со всеми рекомендациями: полное описание того, какие должны быть фундаменты, стены, перегородки, пол, требования к внутренней отделке, санитарно-гигиенические требования.

Парцхаладзе подчеркнул, что строительство новой амбулатории является более экономически выгодным, чем ремонт старых и непригодных помещений.

Минрегион также разработал алгоритм поэтапности реализации проекта и подробный план строительства.

Напомним, 28 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".

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Теги публикации: Министерство регионального развития и строительства, реформы, село  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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