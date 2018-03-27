Мінрегіон розробив проекти будівництва сучасних амбулаторій у сільській місцевості

Загалом розроблено 4 проекти будівництва амбулаторій

У рамках реформи сільської медицини Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило типові проекти сучасних медичних амбулаторій для створення спроможних мереж первинної медичної допомоги у сільській місцевості. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Проекти презентував заступник глави Мінрегіону України Лев Парцхаладзе під час відеонаради з регіональними центрами розвитку місцевого самоврядування.

"Наша мета - створити сучасні умови для надання якісних медичних послуг. Зараз близько 72% діючих амбулаторій та ФАП без водопостачання. 82% не мають туалетів. Тому треба створювати сучасні амбулаторії, це дуже важливо", - зазначив Парцхаладзе.

За його словами, було розроблено чотири типові проекти будівництва амбулаторій з житлом для лікаря та без нього, генеральні плани цих амбулаторій, а також посібник з усіма рекомендаціями: повний опис того, які мають бути фундаменти, стіни, перегородки, підлога, вимоги до внутрішнього оздоблення, санітарно-гігієнічні вимоги.

Парцхаладзе підкреслив, що будівництво нової амбулаторії є більш економічно вигідним, ніж ремонт старих і непридатних приміщень.

Мінрегіон також розробив алгоритм поетапності реалізації проекту та детальний план будівництва.

Нагадаємо, 28 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості".