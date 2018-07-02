Минрегион объявил конкурс на директоров своих структурных подразделений

Ведомство намерено набрать 27 сотрудников

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 27 июня объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей своих директоратов. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

Как сообщается, конкурсный отбор будет проводиться в рамках реформы госслужбы, которая внедряется при поддержке Европейского Союза.

"Мы первыми провели конкурсы в директората, которые сегодня эффективно работают в министерстве, выполняют задачи по формированию политики и достигают результата. Теперь мы первыми объявляем о второй волне конкурсов в директораты! Мы не останавливаемся! Всех экспертов, всех активных и неравнодушных, умных и креативных приглашаю к участию в конкурсе", - написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

В частности, объявлены конкурсы на 18 должностей госэксперт и 9 должностей руководителей экспертных групп в 4 директоратов министерства:

- Директорат стратегического планирования и европейской интеграции;

- Директорат по вопросам развития местного самоуправления, территориальной организации власти и административно-территориального устройства;

- Директорат регионального развития;

- Директорат энергоэффективности.

Напомним, ранее в материале РБК-Украина " В поисках мозгов: как Кабмин подбирает кадры для проведения реформ" подробно описывалась система и принципы, по которым проводятся конкурсы на занятие вакантных должностей в министерствах и ведомтсвах.