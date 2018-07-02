Мінрегіон оголосив конкурс на директорів своїх структурних підрозділів

Відомство має намір набрати 27 співробітників

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 червня оголосило конкурс на заміщення вакантних посад керівників своїх директоратів. Про це повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як повідомляється, конкурсний відбір буде проводитися в рамках реформи держслужби, яка впроваджується за підтримки Європейського Союзу.

"Ми першими провели конкурси в директорату, які сьогодні ефективно працюють у міністерстві, виконують завдання по формуванню політики і досягають результату. Тепер ми першими оголошуємо про другу хвилю конкурсів у директорати! Ми не зупиняємося! Всіх експертів, всіх активних і небайдужих, розумних і креативних запрошую до участі в конкурсі", - написав на своїй сторінці в Facebook віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

зокрема, оголошені конкурси на 18 посад держексперт і 9 посад керівників експертних груп у 4 директоратів міністерства:

- Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції;

- Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;

- Директорат регіонального розвитку;

- Директорат енергоефективності

Нагадаємо, раніше в матеріалі РБК-Україна "У пошуках мізків: як Кабмін підбирає кадри для проведення реформ" докладно описувалася система та принципи, за якими проводяться конкурси на зайняття вакантних посад в міністерствах і ведомтсвах.