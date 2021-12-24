Минприроды презентовало три цифровых сервиса, направленных на облегчение работы бизнеса

Как рассказал Стрелец, отныне на ЭкоСистеме можно оформить право на отходы: для этого не нужны бумаги и чиновники.

"Первый сервис электронного представления деклараций об отходах был запущен еще в 2015 году. Однако регистрация декларации проводилась должностными лицами "в ручном режиме". Сегодня мы делаем эту процедуру полностью автоматизированной. Это фактически первая услуга в сфере защиты окружающей среды, которая будет предоставляться вообще без участия чиновников", - отметил Руслан Стрелец.

Также онлайн можно теперь оформить QR-извлечение из реестров экологической информации. Это один из самых популярных запросов в ведомстве: ежедневно в Минприроды и облгосадминистрации поступает около 300 обращений от граждан, организаций и специалистов по получению той или иной информации.

Раньше, чтобы получить документ, необходимо было ждать ответа до 30 дней, плюс доставка почтой. Также нужно было оплатить за дополнительный объем копий документов, и ни в коем случае не допускать технические ошибки-– ведь в таком случае предприниматель просто получал отказ в оформлении.

"Сегодня мы отходим от этой практики. Человек может зайти на ЭкоСистему и самостоятельно, в 2 клика, сгенерировать QR-извлечение из 7 реестров экологической информации. Мгновенно и абсолютно бесплатно. За считанные секунды каждый украинец сможет получить информацию: есть ли у предприятия разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; об уплате экологического налога; о наличии разрешений на специальное водопользование; проверялось ли предприятие Госэкоинспекцией и какие результаты проверки и т.д.", - сообщил Руслан Стрелец.

Также Минприроды представило услугу "е-Зеленка" - возможность получить онлайн заключение на трансграничную перевозку отходов, включенных в Зеленый перечень отходов. Эта услуга стала самой популярной на портале ведомства, ведь значительно упростила жизнь бизнеса: теперь граждане могут подать онлайн пакет документов, который раньше приходилось возить в Киев, и так же получить заключение онлайн.