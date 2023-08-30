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У Міносвіти розповіли скільки шкіл із 1 вересня працюватимуть дистанційно

Фото: стало відомо скільки шків в Україні працюватимуть дистанційно (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

З огляду на безпекові умови частина із 13 тисяч шкіл з 1 вересня працюватиме в дистанційному або змішаному форматах.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

Представник міністерства освіти зазначив, що 2,5 тисячі закладів середньої освіти працюватимуть дистанційно. Йдеться, зокрема про школи, які були переміщені з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

"Із 13 тисяч шкіл, які в цілому функціонують по Україні, на 1 вересня 6,5 тисячі будуть працювати у звичайному форматі, 3,8 тисячі шкіл - у змішаному", - сказав Сташків.

Підготовка до навчального року

У КМДВА повідомили, що в школах столиці розглядають можливість введення другої зміни або змішаної системи навчання для учнів старших класів через недостатню кількість укриттів.

Також, у навчальній програмі цього року відбудуть певні зміни. Для того, щоб надолужити всі прогалини, в Україні розробили алгоритм дій.

 

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