Минобрнауки рассмотрит целесообразность изучения произведений русских писателей в школах

Произведения русских писателей, пропагандировавших идеи нацизма, могут исключить из курса "Зарубежная литература" в школах. Все рекомендуемые произведения будут пересмотрены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета во время телемарафона.

По его словам, на прошлой неделе в рамках дисциплины "Зарубежная литература" собрали рабочую группу из специалистов, которые четко оценят необходимость присутствия российских авторов в рамках курса "Русская литература".

"Опять же, к Гейне и Шиллеру нет претензий, они же не пропагандировали идеи нацизма. У нас есть Гоголь. Мы очень глубоко пересмотрим все произведения, которые до этого были рекомендованы, и очень критично отнесемся к содержанию этого предмета, даже по выборочным произведениям", - сказал он.