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Міносвіти розгляне доцільність вивчення творів російських письменників у школах

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Україна, Четвер 14 квітня 2022 11:11
Міносвіти розгляне доцільність вивчення творів російських письменників у школах Фото: міністр освіти Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Твори російських письменників, які пропагували ідеї нацизму, можуть виключити з курсу "Зарубіжна література" в школах. Усі рекомендовані твори будуть переглянуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти і науки Сергія Шкарлета під час телемарафону.

За його словами, минулого тижня в рамках дисципліни "Зарубіжна література" зібрали робочу групу з фахівців, які чітко оцінять необхідність присутності російських авторів в межах курсу "Російська література".

"Знову ж таки, до Гейне та Шиллера нема претензій, вони ж не пропагували ідеї нацизму. У нас є Гоголь. Ми дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього були рекомендовані, та дуже критично поставимося до змісту цього предмету, навіть по вибіркових творах", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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