Минобразования задолжало УЗ более 1 млрд, больше так продолжаться не может, - Жмак

Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)

"Укрзализныце" не компенсируют перевозку льготных пассажиров, только Министерство образования и науки задолжало компании 1 млрд грн. И у УЗ есть план, как изменить эту ситуацию.

Об этом рассказал глава УЗ Владимир Жмак на телеканале "Украина 24".

По его словам, пассажирские перевозки являются убыточными для компании, и расходы на них "Укрзализныця" финансирует за счет грузовых.

"Пассажирские перевозки дотируемы во всем мире, а у нас государство за это не доплачивает и УЗ приходится за счет грузоперевозок финансировать часть перевозок пассажирских", - объяснил Жмак.

По его мнению, ситуацию с пассажирскими перевозками необходимо менять, ведь на сегодня задолженность перед УЗ за перевозку льготных пассажиров превышает 2 млрд грн.

"Кроме того, что мы не получаем никаких дотаций, нам еще и не компенсируют перевозки льготных пассажиров. На сегодняшний день задолженность только Министерства образования и науки перед УЗ миллиард грн. Задолженность местных бюджетов за перевозку льготных пассажиров пригородными поездами составляет еще почти 1 млрд грн", - рассказал Жмак.

Решение глава УЗ видит в прямых договорах, которые компания будет заключать с местными властями.

"Мы хотим, чтобы пассажирские перевозки стали самоокупаемыми. Как?.. Хотим выйти на прямые публичные договоры на перевозку пассажиров с органами центральной власти и с органами местной власти, с большими крупными заводами, предприятиями, которые заинтересованы в аккуратном пунктуальном прибытии на работу своих сотрудников. И мы будем использовать принцип пряника: если у вас с нами есть договор, вы получите новую модернизированную электричку, чистую, аккуратную, со всеми условиями перевозки. Если у вас нет с нами договора - то по остаточному принципу будем предоставлять вам электрички Рижского завода 1976 года", - пояснил Жмак.

Напомним, ранее Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучереждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

В то же время экономист Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.

По его мнению, проведение реформы "Укрзализныци" будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.