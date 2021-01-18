Міносвіти заборгувало УЗ понад 1 млрд, більше так тривати не може, - Жмак

Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)

"Укрзалізниці" не компенсують перевезення пільгових пасажирів, тільки Міністерство освіти та науки заборгувало компанії 1 млрд грн. І в УЗ є план, як змінити цю ситуацію.

Про це розповів голова УЗ Володимир Жмак на телеканалі "Україна-24".

За його словами, пасажирські перевезення є збитковими для компанії, і витрати на них "Укрзалізниця" фінансує шляхом вантажних.

"Пасажирські перевезення дотуються у всьому світі, а у нас держава за це не доплачує та УЗ доводиться коштом вантажоперевезень фінансувати частину пасажирських перевезень", - пояснив Жмак.

На його думку, ситуацію з пасажирськими перевезеннями необхідно змінювати, адже на сьогодні заборгованість перед УЗ за перевезення пільгових пасажирів перевищує 2 млрд грн.

"Крім того, що ми не отримуємо ніяких дотацій, нам ще й не компенсують перевезення пільгових пасажирів. Сьогодні заборгованість тільки Міністерства освіти і науки перед УЗ мільярд грн. Заборгованість місцевих бюджетів за перевезення пільгових пасажирів приміськими поїздами становить ще майже 1 млрд грн", - розповів Жмак.

Рішення глава УЗ бачить в прямих договорах, які компанія буде укладати з місцевою владою.

"Ми хочемо, щоб пасажирські перевезення стали самоокупними. Як?.. Хочемо вийти на прямі публічні договори на перевезення пасажирів з органами центральної влади та з органами місцевої влади, з великими заводами, підприємствами, які зацікавлені в акуратному пунктуальному прибутті на роботу своїх співробітників. І ми будемо використовувати принцип пряника: якщо у вас з нами є договір, ви отримаєте нову модернізовану електричку, чисту, акуратну, з усіма умовами перевезення. Якщо у вас немає з нами договору - то за залишковим принципом будемо надавати вам електрички Ризького заводу 1976 року", - пояснив Жмак.

Нагадаємо, раніше Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажні перевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора лише після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.

На його думку, проведення реформи "Укрзалізниці" буде сприяти підвищенню ефективності залізничних перевезень.