Минобразования начинает проект по внедрению электронных учебников

Министерство образования и науки Украины (МОН) обнародовало проект Плана реализации эксперимента по внедрению электронных учебников и Национальной электронной образовательной платформы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МОН.

В частности, по информации МОН, этот документ содержит общие подходы к проведению апробации опытных образцов е-учебников, а также поэтапного введения их в школах и общее видение структуры и функционирования е-платформы.

На данный момент запланировано, что внедрение электронных учебников в школах начнется уже в 2018-2019 учебном году и продлится до конца 2020-2021 учебного года. За это время в МОН хотят исследовать использование экспериментальных образцов по 41 названию учебников (5 названий в первый год, 13 - во второй, 23 - в третий).

Ресурсом для размещения электронного образовательного контента и обеспечения свободного доступа к е-учебникам будет Национальная образовательная е-платформа. Всего она будет содержать по меньшей мере 9 функциональных модулей и в дальнейшем должна стать одним из главных источников обеспечения качественным образовательным контентом и образовательными услугами для обучения в течение жизни.

Уже в этом году в рамках Национальной образовательной е-платформы планируется создать модули, которые обеспечат прозрачную экспертизу е-учебников, а также механизмы их отбора.

Минобразования намерено привлечь к обсуждению проекта Плана реализации эксперимента ключевых стейкхолдеров. Не позднее 23 марта должны начаться очные консультации с потенциальными производителями опытных образцов электронных учебников, которые будут участвовать в эксперименте.

Также до 30 марта МОН будет принимать письма от разработчиков программного обеспечения, поставщиков технических решений и контента, коммерческих и неприбыльных компаний, научных и исследовательских учреждений, которые хотели бы принять участие в разработке Национальной образовательной электронной платформы.

Не позднее 6 апреля 2018 года Министерство образования и науки рассмотрит присланные предложения и представит общественности подробный план дальнейших действий.

Напомним, как сообщалось ранее, Офис эффективного регулирования (BRDO) присоединится к созданию Национальной образовательной е-платформы Министерства образования и науки Украины. В частности, МОН и Офис эффективного регулирования подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого BRDO поможет Министерству в формировании новых правил для рынка электронного образовательного контента.