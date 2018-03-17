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Міносвіти починає проект з впровадження електронних підручників

НовиниСуспільство    17.03.2018 - 00:44
Фото: вивіска на будівлі Міністерства освіти (УНІАН)
Фото: вивіска на будівлі Міністерства освіти (УНІАН)

У МОН готуються до створення універсальної е-платформи для освітнього контенту

Міністерство освіти і науки України (МОН) оприлюднило проект Плану реалізації експерименту по впровадженню електронних підручників та Національної електронної освітньої платформи. Про це йдеться в повідомленні пресс-службы МОН.

Зокрема, за інформацією МОН, цей документ містить загальні підходи до проведення апробації досвідчених зразків е-підручників, а також поетапного запровадження їх у школах і спільне бачення структури і функціонування е-платформи.

На даний момент заплановано, що впровадження електронних підручників у школах почнеться в 2018-2019 навчальному році і триватиме до кінця 2020-2021 навчального року. За цей час у МОН хочуть дослідити використання експериментальних зразків за 41 назви підручників (5 назв в перший рік, 13 - у другій, 23 - у третій).

Ресурсом для розміщення електронного навчального контенту та забезпечення вільного доступу до е-підручників буде Національна освітня е-платформа. Всього вона буде містити щонайменше 9 функціональних модулів і надалі має стати одним з головних джерел забезпечення якісним освітнім контентом та освітніми послугами для навчання протягом життя.

Вже в цьому році в рамках Національної освітньої е-платформи планується створити модулі, які забезпечать прозору експертизу е-підручників, а також механізми їх відбору.

Міносвіти має намір залучити до обговорення проекту Плану реалізації експерименту ключових стейкхолдерів. Не пізніше 23 березня повинні початися очні консультації з потенційними виробниками досвідчених зразків електронних підручників, які будуть брати участь в експерименті.

Також до 30 березня МОН буде приймати листи від розробників програмного забезпечення, постачальників технічних рішень і контенту, комерційних та неприбуткових компаній, наукових та дослідницьких установ, які хотіли б взяти участь у розробці Національної електронної освітньої платформи.

Не пізніше 6 квітня 2018 року Міністерство освіти і науки розгляне надіслані пропозиції та представить громадськості детальний план подальших дій.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Офіс ефективного регулювання (BRDO) приєднається до створення Національної освітньої е-платформи Міністерства освіти і науки України. Зокрема, МОН та Офіс ефективного регулювання підписали меморандум про співпрацю, в рамках якого BRDO допоможе Міністерству у формуванні нових правил для ринку електронного освітнього контенту.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: МОН, учебники
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