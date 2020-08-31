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В Минобразования хотят изменить процесс дистанционного обучения

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство образования и науки подготовило новый проект о дистанционном обучении. В МОН ожидают, что он будет согласован правительством в ближайшее время.

Об это на брифинге сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

По его словам, проект положения уже прошел общественное обсуждение и готов к принятию Кабинетом министров.

"С учетом возможности установки в отдельных регионах "красного уровня" эпидемиологической опасности, МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет согласован Кабмином", - сказал Шкарлет.

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Он отметил, что проектом предусматривается упрощение процедуры организации дистанционного обучения, унормирована реализация смешанного обучения, а также учтены особенности такого обучения во время карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что в "красной зоне" карантина процесс обучения будет проходить дистанционно.

Напомним, в Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения разработали рекомендации, по которым на карантин могут отправить весь класс в случае, если коронавирус подтвердят хотя бы у одного ученика.

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