Минобразования и эксперты рассказали, каким будет обучение с сентября

Вероятно с периодической "дистанционкой" придется мириться еще как минимум до конца этого учебного года. Вернутся ли ученики за парты с сентября на постоянной основе - никто не берется утверждать наверняка.

"Формат, в котором будет проходить новый учебный год, будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины в целом или на территории отдельных регионов. МОН стремится к тому, чтобы быстрее вернуть всех учеников и студентов в школу, учреждения профессионального (профессионально-технического) и высшего образования", - заявили в пресс-службе Минобразования.

Как скоро это произойдет, зависит не только от уровня инфицирования в стране, но также от темпов вакцинации, говорит председатель ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

"Надеюсь, дети смогут вернуться в школу. Но уже появились новые варианты вируса, которые также поражают детей. Посмотрим, если нам удастся справиться с этими вариантами в течение лета - то да, дети смогут вернуться к привычному обучению по осени", - сказала она РБК-Украина.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что образование, к которому все привыкли, в марте 2020 года ушло в прошлое и уже не вернется.

"На самом деле, когда мы вернемся к обычной жизни - а я глубоко убежден, что это произойдет - мы будем иметь, во-первых, гораздо больше опыта жизни в условиях пандемии. Но уже в тех условиях образование, конечно, уже не останется таким, как было. Потому и образование, к которому уже все мы привыкли, в марте 2020 года просто ушло в прошлое и уже не вернется", - сказал он.

Пандемия и карантин подтолкнули систему образования к быстрому развитию.

"За этот год уровень цифровой компетентности учителей вырос так, как мы и мечтать не могли все предыдущие годы. Это наглядная иллюстрация довольно банальной истины, что кризис - это не только проблема, но и возможность", - подчеркнул омбудсмен.

Часть освоенных цифровых инструментов в арсенале украинских педагогов, вероятно, останется и после победы над вирусом. Школы и преподаватели, которые "распробовали" плюсы онлайн-платформ, вряд ли захотят полностью распрощаться с ними после пандемии.

Ожидается, что многие учителя будут применять эти инструменты и в будущем вместе с оффлайн-уроками, потому что они дают больше возможностей и работают эффективнее, считает Горбачев.