ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минобороны выполнило план закупок на год для армии менее чем на половину

Киев, Четверг 20 августа 2020 19:39
Минобороны выполнило план закупок на год для армии менее чем на половину
Фото: Министерство обороны Украины (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Зимнюю форму одежды военнослужащие обычно получают в сентябре-октябре

По состоянию на конец июля договоров на поставку вещевого имущества воинским частям Министерством обороны Украины заключено лишь на 48%. В прошлом году на этот же период их было 88%.

Об этом говорится в расследовании "СтопКора", со ссылкой на ответ Минобороны на информационный запрос.

По данным журналистов, зимнюю форму одежды военнослужащие обычно получают в сентябре-октябре, а ее изготовление и поставку на склады занимает примерно два месяца.

По словам представителя швейной компании, сейчас отсутствуют договоры на верхнюю одежду.

Заметим, что потребности военнослужащим должен обеспечивать Департамент государственных закупок МОУ.

В марте этого года его директора Владимира Гулевича уволили, однако официально на его место так никого и не назначили.

Департаментом уже пол года фактически руководят Игорь Горбенко и председатель Тендерного комитета министерства Ярослав Федорчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце каждого года, в соответствии с законодательством, договоры на поставку тылового обеспечения пролонгируют на первый квартал следующего года.

Дополнительные соглашения обычно подписывали до 15 января. Однако в этом году подписание состоялось 18 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство обороны РФармия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь