Минобороны выполнило план закупок на год для армии менее чем на половину

Фото: Министерство обороны Украины (mil.gov.ua)

Зимнюю форму одежды военнослужащие обычно получают в сентябре-октябре

По состоянию на конец июля договоров на поставку вещевого имущества воинским частям Министерством обороны Украины заключено лишь на 48%. В прошлом году на этот же период их было 88%.

Об этом говорится в расследовании "СтопКора", со ссылкой на ответ Минобороны на информационный запрос.

По данным журналистов, зимнюю форму одежды военнослужащие обычно получают в сентябре-октябре, а ее изготовление и поставку на склады занимает примерно два месяца.

По словам представителя швейной компании, сейчас отсутствуют договоры на верхнюю одежду.

Заметим, что потребности военнослужащим должен обеспечивать Департамент государственных закупок МОУ.

В марте этого года его директора Владимира Гулевича уволили, однако официально на его место так никого и не назначили.

Департаментом уже пол года фактически руководят Игорь Горбенко и председатель Тендерного комитета министерства Ярослав Федорчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце каждого года, в соответствии с законодательством, договоры на поставку тылового обеспечения пролонгируют на первый квартал следующего года.

Дополнительные соглашения обычно подписывали до 15 января. Однако в этом году подписание состоялось 18 февраля.