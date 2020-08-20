ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Міноборони виконало план закупівель на рік для армії менш ніж на половину

Київ, Четвер 20 серпня 2020 19:39
Міноборони виконало план закупівель на рік для армії менш ніж на половину
Фото: Міністерство оборони України (mil.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні

Станом на кінець липня договорів на постачання речового майна військовим частинам Міністерством оборони України укладено лише на 48%. Торік на цей же період їх було 88%.

Про це йдеться в розслідуванні "СтопКору", з посиланням на відповідь Міноборони на інформаційний запит.

За даними журналістів, зимову форму одягу військовики зазвичай отримують у вересні-жовтні, а її виготовлення та постачання на склади займає приблизно два місяці.

За словами представника швейної компанії, наразі відсутні договори на верхній одяг.

Зауважимо, що потреби має забезпечувати Департамент державних закупівель МОУ.

У березні цього року його директора Володимира Гулевича звільнили, однак офіційно на його місце так нікого і не призначили.

Департаментом вже пів року фактично керують Ігор Горбенко та голова Тендерного комітету міністерства Ярослав Федорчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що наприкінці кожного року, згідно з законодавством, договори на постачання тилового забезпечення пролонгують на перший квартал наступного року.

Додаткові угоди зазвичай підписували до 15 січня. Однак цього року підписання затягнули до 18 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Министерство обороны РФармия
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся