Минобороны США возрождает команду для доставки оружия Украине, - Reuters

Министерство обороны США возрождает группу быстрого реагирования для доставки вооружений Украине и союзникам в Европе после вторжения России на украинскую территорию. Ее цель - преодоление бюрократии, связанной с продажами и поставками оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам источников издания, управление закупок и снабжения Пентагона, закупающее оружие для Минобороны США, сталкивается с растущим спросом со стороны европейских союзников, которые надеются поставлять оружие в Украину посредством передачи третьим лицам или закупать его для укрепления собственной обороноспособности.
Собеседники издания сообщили, что в последние дни группа быстрого реагирования была возрождена. Ее цель - это координация и преодоление бюрократии, связанной с продажами и переводами. Отмечается, что Пентагон использовал эту команду при администрации бывшего президента США Дональда Трампа.
Как отмечает издание, операция проводится в сотрудничестве с Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, которое контролирует продажу и передачу оружия в другие страны для Пентагона. Одним из приоритетных направлений группы является поставка в Украину систем для отключения или сбивания беспилотников.
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