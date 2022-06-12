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В Минобороны США раскритиковали Китай: угрожает стабильности в Азии

Новина українською →
США, Воскресенье 12 июня 2022 06:56
В Минобороны США раскритиковали Китай: угрожает стабильности в Азии Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

США призывают Китай прекратить серию принудительных, агрессивных и опасных действий, которые угрожают стабильности в Азии.

Такое заявление сделал Министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, США намеренны поддерживать партнеров, чтобы противостоять любому давлению Китая.

"Страны Индо-Тихоокеанского региона не должны сталкиваться с политическим запугиванием, экономическим принуждением или преследованием со стороны морских ополченцев", - сказал Остин.

Он отметил, что "действия КНР угрожают подорвать безопасность, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе".

    Остин перечислил ряд областей, в которых, по его словам, Китай оказывает давление на своих соседей. К ним относится отправка военных самолетов в небо вблизи Тайваня , опасный перехват патрульных самолетов союзников США и незаконные рыболовные операции, которые "расхищают продовольствие региона".

    Он подчеркнул, что США не хотят войны в регионе.

    "Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки", -сказал он.

    Однако он отметил, что Вашингтон непоколебимо поддерживает союзников и партнеров.

    Напомним, что в США отреагировали на угрозы Китай начать войну за Тайвань. Там отметили, что поддержат Тайвань.

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