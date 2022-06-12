У Міноборони США розкритикували Китай: загрожує стабільності в Азії

США закликають Китай припинити серію примусових, агресивних і небезпечних дій, які загрожують стабільності в Азії.

Таку заяву зробив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, США мають намір підтримувати партнерів, щоб протистояти будь-якому тиску Китаю.

"Країни Індо-Тихоокеанського регіону не повинні стикатися з політичним залякуванням, економічним примусом або переслідуванням з боку морських ополченців", - сказав Остін.

Він зазначив, що "дії КНР загрожують підірвати безпеку, стабільність і процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Остін перерахував ряд областей, в яких, за його словами, Китай чинить тиск на своїх сусідів. До них відноситься відправка військових літаків в небо поблизу Тайваню , небезпечний перехоплення патрульних літаків союзників США і незаконні рибальські операції, які "розкрадають продовольство регіону".

Він підкреслив, що США не хочуть війни в регіоні.

"Ми не прагнемо до конфронтації або конфлікту. І ми не прагнемо до нової холодної війни, азіатського НАТО або регіону, розколотого на ворожі блоки", -сказав він.