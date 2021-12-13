Минобороны о ситуации вокруг Украины: так РФ принуждает к диалогу по неудобным вопросам

Ситуация вокруг украинских границ остается сложной, РФ продолжает перебрасывать войска для поддержания напряжения в регионе. Такие действия имеют тактическую цель.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минобороны .

Сообщается, что осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы.

"Такие действия имеют тактическую цель - это давление на власти Украины и давление на власти других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ", - говорится в сообщении.

Стратегическая цель таких целей - это восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических устремлений нашего государства, сообщили в Минобороны.